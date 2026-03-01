Asiens fotbollsförbund meddelar: Matcher skjuts upp efter attacken

Fotbollsmatcher i Asien kommer skjutas upp.

Detta efter attacken mot Iran.

Även Ronaldo kommer påverkas.

Foto: Bildbyrån

Med anledning av attackerna i Iran så kommer fotbollen att påverkas och speciellt matcher i den västra regionen. Det asiastiska fotbollförbundet kommer med beskedet att matcher som skulle spelas in början på nästa vecka kommer skjutas upp.

”Mot bakgrund av den rådande utvecklingen i Mellanöstern har Asian Football Confederation (AFC) bekräftat att åttondelsfinalernas första möten i västra regionen i AFC Champions League Elite 2025/26, som ursprungligen var planerade till den 2–3 mars 2026, kommer att schemaläggas om”, kommunicerar man i ett uttalande.

Dessutom kommer matcher i AFC Champions League Two kommer skjutas upp tills vidare. Detta innebär att bland annat Cristiano Ronaldos matcher kommer skjutas upp.

I den östra regionen kan man spela fotbollsmatcher som vanligt tills vidare.

”AFC kommer att fortsätta följa den snabbt föränderliga situationen noggrant och är fast beslutet att säkerställa tryggheten och säkerheten för alla spelare, lag, funktionärer och supportrar”.