Foto: Alamy

Ayari nätade efter Bergvalls miss

Casper Nordqvist
Reporter
Lucas Bergvall slog en felpass som Yasin Ayari utnyttjade.
Men trots Ayaris 2-0-mål vann Brighton inte matchen.
Tottenham kom tillbaka och mötet i södra England slutade 2-2.

Premier League-mötet mellan Brighton och Tottenham visade sig bli en sevärd historia.

Brighton tog tidigt ledningen i matchen och efter halvtimmen spelad utökade hemmalaget genom Yasin Ayari.

Svensken utnyttjade en felpass från landslagskollegan Lucas Bergvall och målet var Ayaris första den här Premier League-säsongen.

Tottenham skulle dock komma tillbaka och matchen slutade 2-2 efter mål från Richarlison och därefter ett självmål.

Brighton har fem poäng efter fem matcher, Tottenham har dubbelt så många pinnar och ligger tvåa i Premier League bakom Liverpool.

