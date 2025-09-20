Ayari nätade efter Bergvalls miss
Lucas Bergvall slog en felpass som Yasin Ayari utnyttjade.
Men trots Ayaris 2-0-mål vann Brighton inte matchen.
Tottenham kom tillbaka och mötet i södra England slutade 2-2.
Premier League-mötet mellan Brighton och Tottenham visade sig bli en sevärd historia.
Brighton tog tidigt ledningen i matchen och efter halvtimmen spelad utökade hemmalaget genom Yasin Ayari.
Svensken utnyttjade en felpass från landslagskollegan Lucas Bergvall och målet var Ayaris första den här Premier League-säsongen.
Tottenham skulle dock komma tillbaka och matchen slutade 2-2 efter mål från Richarlison och därefter ett självmål.
Brighton har fem poäng efter fem matcher, Tottenham har dubbelt så många pinnar och ligger tvåa i Premier League bakom Liverpool.
