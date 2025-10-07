STOCKHOLM. Hammarby kliver in i Europa Cupen där norska Brann står som första motstånd.

Stockholmslaget kryllar av norskor och anfallaren Anna Jøsendal hoppas kunna slå till mot Brann.

– Det hade varit sjukt skönt, jag ska inte ljuga. Jag hoppas vi lyckas med det, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby möter det norska laget Brann från Bergen i Europa Cup-kvalet. ”Bajen” har fem norskor i laget och nu vill Anna Jøsendal visa Brann att norskorna i Hammarby tog rätt beslut och spelar i en bättre liga, nämligen damallsvenskan.

– Jag känner mig väldigt taggad och jag hoppas att vi norskor som har flyttat till Sverige sa visa att vi spelar i en bättre liga. Så jag hoppas vi kan slå till.

Att spela mot ett norskt lag innebär att Jøsendal kommer möta vänner och bekanta från förr. Något som anfallaren ser fram emot.

– Det ska bli otroligt kul och det är alltid kul att möta folk du känner och goda vänner. Det ska bli kul och vi är taggade för en roligt match och vi möter ett bra lag.

Anna Jøsendal, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Du som norsk, hur skönt vore det för dig att vinna mot just Brann?

– Det hade varit sjukt skönt, jag ska inte ljuga. Jag hoppas vi lyckas med det.

Hammarby tar emot Brann på Grimsta under onsdagen och nästa vecka möts lagen igen, då i Bergen.