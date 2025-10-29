Bakslag för PSG – Désiré Doué utburen på bår

Paris Saint-Germain har åkt på en tuff smäll.

Detta då Désiré Doué tvingades bli utburen på bår i matchen mot Lorient.



Foto: Alamy

Matchen mellan Paris Saint-Germain och Lorient var 60 minuter gammal när olyckan var framme för Désiré Doué, 20.

Då tvingades nämligen den franska stjärnan till byte på grund av en lårskada, genom att bli utburen på bår.

Enligt franska RMC väntas 20-åringen bli borta under en tid framöver. Tråkigt nog för Doué kommer denna skada tätt inpå återkomsten från en annan.

Matchen mellan PSG och Lorient slutade 1-1, efter mål av Nuno Mendes och Igor Carioca.

Désiré Doué står denna säsong noterad för tre mål och tre assist på åtta matcher.