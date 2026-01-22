Barcas smäll – blir borta i en månad

Pedri åkte på en skada mot Slavia Prag.

Nu bekräftar Barcelona att mittfältaren skadad baksida låret.

Han väntas bli borta i en månad.

Foto: Bildbyrån

Gårdagens Champions League-kamp mot Slavia Prag blev en enkel match för Barcelona, som vann med 4–2 efter dubbla kassar av bland annat Fermín Lopez. Men redan efter 60 spelade minuter tvingades nyckelspelaren Pedri utgå med en misstänkt skada och nu bekräftar ”Barça” att mittfältaren gått sönder.

I ett uttalande meddelar den katalanska storklubben att Pedri skadat baksida lår. Spanjoren kommer nu att inleda rehab innan han kan vara tillbaka på planen. De tidiga rapporterna menar på att han väntas bli borta i en månad.