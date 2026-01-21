TV: Barcelona vände och vann i Prag

Barcelona har tagit ännu en seger i Champions League.

Denna gång satt den dock långt inne – då man vände och vann borta mot Slavia Prag.

Foto: Alamy

Med sex omgångar spelade av Champions Leagues ligafas hade FC Barcelona spelat in tio poäng och befann sig på en 15:e-plats i tabellen.

Onsdagens hemmalag, tjeckiska Slavia Prag, hade i sin tur spelat in tre poäng via lika många kryss.

Därför var det något chockerande när Prag-laget tog ledningen mot katalanerna redan i den tionde minuten.

Barcelona, med svenske Roony Bardghji från start, skulle dock svara omkring 20 minuter senare – två gånger om. Detta då Fermin Lopez gjorde både 1-1 och 2-1 på åtta minuter.

Kort före paus var det dock dags för Slavia Prag att hitta rätt ännu en gång, när Robert Lewandowski hade in bollen i egen bur med huvudet.

Med fyra mål på en halvlek skulle det ”endast” falla två mål i den andra akten. Båda från Barcelona, ett från Dani Olmo och ett från Lewandowski – i rätt mål denna gång.

Roony Bardghji byttes ut till förmån för Marcus Rashford efter en timme. FC Barcelona leder just nu Champions League.