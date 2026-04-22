Barcelona besegrade Celta Vigo – närmar sig titeln

Barcelona ställdes mot Celta Vigo under onsdagen.

Då vann Barça med 1–0.

Barcelona toppar La Liga och har en liten lucka ner till rivalen Real Madrid. Under onsdagen ställdes Barcelona mot Celta Vigo där Roony Bardghji inledde på bänken och motståndaren tillika landsmannen Williot Swedberg likaså.

Det var Barcelona som skulle ta ledningen. Lamine Yamal dunade in 1–0 på straff i den 40:e minuten. Kort senare tvingades superstjärnan bytas av på grund av skada. Han ersattes av Bardghji.

I den andra halvleken såg Barça ut att utöka när Ferran Torres hittade nätet. Målet dömdes senare bort för offside.

Williot Swedberg byttes in med knappa halvtimmen kvar och matchen slutade 1–0 till Barcelona kommer allt närmare den spanska titeln.