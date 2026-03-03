Barcelona utslaget ur cupen – Atletico Madrid vidare

Barcelona behövde göra fyra mål mot Atletico Madrid.

Det blev bara tre och Barça är därmed utslaget ur Copa del Rey.

Foto: Bildbyrån

Atletico Madrid hade en stor ledning inför semifinalreturen mot Barcelona. Huvudstadsklubben behövde släppa in minst fyra mål för att Barça skulle ha en chans att ta det till förlängning.

När match väl var i gång var det Barcelona som dominerade. ”Atleti” ägnade sig till att försvara lågt men Barcelona lyckades göra hål på dem både en och två gånger och fyramålsskillnaden halverades.

I den andra lyckades Marc Bernal sätta 3–0 och Barcelona hade vittring för att utjämna och stå för en stark upphämtning. Men uppgiften blev för tuff för Barcelona och Atletico Madrid vann med totalt 4–3.

I finalen ställs Atletico Madrid mot Real Sociedad eller Athletic Club.