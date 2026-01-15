Barcelona vidare till kvartsfinal i Copa del Rey

Barcelona säkrade plats i kvartsfinalen i Copa del Rey efter en stabil 2–0-seger mot Racing Santander.

Ferran Torres och Lamine Yamal stod för målen.

Foto: Bildbyrån



Barcelona höll för favorittrycket och besegrade Segunda-laget Racing Santander med 2–0 i åttondelsfinalen i Copa del Rey. Ferran Torres gav katalanerna ledningen, och Lamine Yamal avgjorde matchen senare.

Svenske Roony Bardghji fick ingen speltid och blev kvar på bänken matchen igenom. Med vinsten tog sig Barcelona vidare till kvartsfinal.