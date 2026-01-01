Bazoumana Touré matchhjälte i Elfenbenskustens seger

Elfenbenskusten ar illa ute mot Gabon.

På tilläggstid kunde Bazoumana Touré avgöra och ge lfenbenskusten en seger.

Foto: Bildbyrån

Gabon och Elfenbenskusten ställdes mot varandra i Afrikanska mästerskapet under nyårsafton.

Gabon tog snabbt ledningen genom mål av Guélor Kanga i den 11:e minuten och sedan kunde Denis Bouanga utöka till 2–0. Efter 21 minuter ledde Gabon med en stabil 2–0 ledning men den ledningen försvann. Precis innan halvlek kunde Elfenbenskusten reducera genom mål av Jean-Philippe Krasso och i paus stod det 2–1.

2–1 resultatet höll sig länge, men i den 84:e minuten kunde Evann Guessand kvittera till 2–2 och när klockan stod på 90+1 kunde Bazoumana Touré sätta dit Elfenbenskustens tredje mål för kvällen och blev därmed matchhjälte.