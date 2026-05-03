Benjamin Nygren utsedd till årets spelare i Celtic

Benjamin Nygren hyllas av sina lagkamrater.

Svensken är utsedd till årets spelare i Celtic.

Benjamin Nygren anslöt till skotska Celtic från Nordsjælland i fjol. Den här säsongen har den svenske forwarden svarat för 20 mål och åtta assist på 56 matcher.

Succén har inte gått bemärkt förbi och nu prisas han av sin egen klubb. Celtic har utsett Nygren till årets spelare, framröstat av hans lagkamrater.

📸 Benjamin Nygren with the Men’s Players’ Player of the Year award sponsored by Call Robert#CelticPOTY🥇 | #CelticFC🍀 https://t.co/YgLWo5A7u6 pic.twitter.com/90lV85LF3V — Celtic Football Club (@CelticFC) May 3, 2026

– Det betyder väldigt mycket, jag är tacksam att laget valde att rösta på mig och utan dem vore det inte möjligt, säger Nygren på Celtics sociala medier.

Benjamin Nygrens kontrakt med Celtic sträcker sig till 2029.