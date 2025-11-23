Bernhardsson målskytt – när Holstein Kiel föll

Alexander Bernhardsson är formstark.

Svensken slog till med en fullträff när Holstein Kiel ställdes mot Kaiserslautern under söndagen.

Foto: Alamy

Alexander Bernhardsson har fått mer och mer förtroende i det svenska landslaget. 27-åringen spelade i Blågults VM-kvalmatcher mot Schweiz och Slovenien.

Nu har han återvänt till klubben Holstein Kiel – och producerar poäng direkt. I söndagens drabbning mot Kaiserslautern gjorde svensken 2–1-reduceringen.

Matchen slutade 4–1 till Kaiserslautern.

Bernhardsson står noterad för fyra mål och sex assist på 13 matcher för Holstein Kiel den här säsongen i 2. Bundesliga.