Bernhardsson målskytt – när Holstein Kiel föll
Alexander Bernhardsson är formstark.
Svensken slog till med en fullträff när Holstein Kiel ställdes mot Kaiserslautern under söndagen.
Alexander Bernhardsson har fått mer och mer förtroende i det svenska landslaget. 27-åringen spelade i Blågults VM-kvalmatcher mot Schweiz och Slovenien.
Nu har han återvänt till klubben Holstein Kiel – och producerar poäng direkt. I söndagens drabbning mot Kaiserslautern gjorde svensken 2–1-reduceringen.
Matchen slutade 4–1 till Kaiserslautern.
Bernhardsson står noterad för fyra mål och sex assist på 13 matcher för Holstein Kiel den här säsongen i 2. Bundesliga.
