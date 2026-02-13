Beskedet: Ayari står över matchen mot Liverpool
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Yasin Ayari dras med axelproblem.
Det innebär att han missar helgens match mot Liverpool.
– Men vi förväntar oss att han är tillbaka snart, säger Brighton-tränaren Fabian Hurzeler till The Argus.
Under årets säsong har svenske Yasin Ayari varit en viktig del av Brightons framfart i Premier League.
Däremot har en axelskada hållit den 22-årige mittfältaren borta de senaste två senaste matcherna.
I morgon ställs hans Brighton mot Liverpool på hemmaplan i den fjärde omgången av FA-cupen. Då meddelar Brighton-tränaren Fabian Hurzeler att den förre AIK-spelaren kommer att stå över tillställningen.
– Men vi förväntar oss att han är tillbaka snart, säger han till The Argus.
Under årets säsong har landslagsmannen spelat 24 matcher för ”The Seagulls” i vilka det har blivit fyra mål och två assist.
Den här artikeln handlar om: