Foto: Bildbyrån

Beskedet: Ayari står över matchen mot Liverpool

Yasin Ayari dras med axelproblem.
Det innebär att han missar helgens match mot Liverpool.
– Men vi förväntar oss att han är tillbaka snart, säger Brighton-tränaren Fabian Hurzeler till The Argus.

Foto: Bildbyrån

Under årets säsong har svenske Yasin Ayari varit en viktig del av Brightons framfart i Premier League.

Däremot har en axelskada hållit den 22-årige mittfältaren borta de senaste två senaste matcherna.

I morgon ställs hans Brighton mot Liverpool på hemmaplan i den fjärde omgången av FA-cupen. Då meddelar Brighton-tränaren Fabian Hurzeler att den förre AIK-spelaren kommer att stå över tillställningen.

Men vi förväntar oss att han är tillbaka snart, säger han till The Argus.

Under årets säsong har landslagsmannen spelat 24 matcher för ”The Seagulls” i vilka det har blivit fyra mål och två assist.

