Beskedet: Ayari står över matchen mot Liverpool

Yasin Ayari dras med axelproblem.

Det innebär att han missar helgens match mot Liverpool.

– Men vi förväntar oss att han är tillbaka snart, säger Brighton-tränaren Fabian Hurzeler till The Argus.

Foto: Bildbyrån

Under årets säsong har svenske Yasin Ayari varit en viktig del av Brightons framfart i Premier League.

Däremot har en axelskada hållit den 22-årige mittfältaren borta de senaste två senaste matcherna.

I morgon ställs hans Brighton mot Liverpool på hemmaplan i den fjärde omgången av FA-cupen. Då meddelar Brighton-tränaren Fabian Hurzeler att den förre AIK-spelaren kommer att stå över tillställningen.

Under årets säsong har landslagsmannen spelat 24 matcher för ”The Seagulls” i vilka det har blivit fyra mål och två assist.