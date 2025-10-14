Beskedet: Dorsin lämnar sitt uppdrag som sportchef i Rosenborg

Mikael Dorsin slutar som sportchef i Rosenborg efter sex år.

Det meddelar klubben under tisdagskvällen.

– Det här är min sista hela säsong, säger han till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Mikeal Dorsin tog över som sportchef i Rosenborg 2019. Sex år senare står det klart att han lämnar sitt uppdrag som sportchef.

– Jag har sagt i flera år att jag tar en säsong i taget och nu har jag bestämt mig för att det här är min sista hela säsong på Rosenborg. Om vi ​​hade legat på första plats i ligan och spelat i Europa, eller legat sist i tabellen, hade mitt beslut varit detsamma, säger Dorsin till klubbens hemsida och fortsätter:

– Det handlar mer om mig själv och styrkan att gå in i en ny säsong. Man måste ha hundra procent energi, man måste gå in i allt hundratio procent om man ska ha en ledarroll på Rosenborg. Jag ger det jag har i ett vanligt jobb som jag hade som spelare. Jag går in i allt hundra procent, med hjärtat. Och när jag känner att styrkan börjar ta slut och jag inte riktigt är där, då känner jag inte att jag kan leverera det bästa jag kan.

Rosenborg meddelar Dorsin kommer jobba hela säsongen i klubben och att arbetet med att hitta en ersättare till nästa säsong har startat.

Rosenborg ligger på sjätte plats i den norska ligan.