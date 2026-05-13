Beskedet: Säsongen över – ny operation genomförd
Jacob Ondrejka har opererat sig igen och missar därmed resten av säsongen.
Det bekräftar hans klubb Parma på sin hemsida.
Jacob Ondrejka har genomgått en ny operation, det bekräftar Parma på sin webbplats. Klubben delger information om att Ondrejka har tagit bort en platta som han satte in i fjol efter skadan i vadbenet. Ingreppet var planerat.
Det innebär även att det inte blir någon speltid i de avslutade omgångarna.
