Kim Hellberg: ”En av de tyngsta dagarna i min karriär”

Kim Hellbergs jakt på Premier League fortsätter ett tag till.

Besvikelsen hos Middlesbrough-tränaren är tydlig.

– Jag önskar att jag hade kunnat göra mer, säger svensken enligt BBC.

Middlesbrough tog en tidig ledning borta mot Southampton under gårdagens play off-semifinal. Där och då var Kim Hellbergs lag klara för finalen på Wembley.

Drömmen skulle dock förbli en dröm. På tillägstid i den första halvleken kvitterade Southampton och i förläggningen avgjorde sydkustlaget när Shea Charles gjorde 2–1.

– Det känns tungt, över två matcher gjorde vi det otroligt bra och vi var så dominanta i den första matchen, säger Hellberg enligt BBC efter förlusten.

Kim Hellberg tog över Middlesbrough i november efter att ha lett Hammarby till sin andra raka andraplats i allsvenskan. Under svenskens ledning nosade ”Boro” länge på en direktplats till Premier League, men i slutendan blev det en kvalplats.

Nu kommer klubben få sikta in sig på ytterligare en säsong i Championship, deras sjunde raka sedan degraderingen från högstaligan 2017.

– Det är en av de tyngsta dagarna under min tränarkarriär. Jag känner för alla runt klubben och jag önskar att jag kunde gjort mer. Jag är otroligt stolt över alla, över allt som vi har gått igenom under säsongen. De har spelat fotboll som jag är stolt över, menar Hellberg.

Southampton ställs mot Hull City i finalmatchen den 23 maj. Vinnaren säkrar en plats i Premier League till nästa säsong.