Såg Bajen vinna som supporter: ”Tyvärr har vi inte så många titlar”

STOCKHOLM. 2021 vann Hammarby cupfinalen mot BK Häcken.

Trots pandemitider var Markus Karlsson på plats som supporter.

Fem år senare kan han vinna en cupfinal som spelare.

– En titel med Hammarby hade betytt allt för mig, säger mittfältaren.

Han var juniorspelare i Hammarby när A-laget spelade cupfinal mot BK Häcken våren 2021.

Det var fortsatt hårda publikrestriktioner i pandemitiderna så Bajen fick fira sin första cuptitel i klubbens historia med supportrarna utanför arenan än inne på arenan då publik inte tilläts.

Men en av få lyckligt utvalda att trots allt fick vara på plats på cupfinalen var Markus Karlsson, urbajaren som två år senare blev en del av klubbens seniorverksamhet.

– Klart det var speciellt att vara på den matchen. Det var roligt att se laget vinna. Jag hoppas få återuppleva den händelsen, säger Karlsson till FD.

För fyra år efter senaste cuptiteln, en match som Hammarbys delägare Zlatan Ibrahimovic bevittnade på plats, är klubben på nytt i cupfinal.

De jagar revansch från 2022 då MFF vann finalen på straffar när nu Mjällby väntar på Nationalarenan i Solna.

– En titel med Hammarby hade betytt allt för mig. Det vore sjukt häftigt och det största i min karriär, säger 22-årige Karlsson och fortsätter:

– Tyvärr har vi inte så många titlar i Hammarby (ett SM-guld och ett cupguld) så att vinna nu hade betytt allt, speciellt eftersom vi inte har så många titlar sedan innan. Vi har kommit tvåa i allsvenskan två år på raken och jag tycker det är dags att vi ska vinna något nu också.