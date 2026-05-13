Uppgifter: Serie A-klubbar kan få Nunez

Darwin Nunez ser ut att lämna Saudiarabien.

Nu erbjuds han till en rad Serie A-klubbar, det uppger transferexperten Nicolo Schira.

Darwin Nunez ser ut att lämna saudiska Al-Hilal i transferfönstret.

Nu ser det ut som att han har en rad klubbar som är intresserade.

Enligt transferexperten Nicolo Schira har en mellanhand erbjudit spelaren till två klubbar i Serie A. Vilka klubbar det rör sig om är ännu oklart. Tidigare har anfallaren även kopplats samman med Juventus.

26-åringen lämnade Liverpool sommaren 2025 och har kontrakt till 2028.