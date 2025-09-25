Beslutet: Avbrutna Championship-matchen spelas om

Matchen mellan Blackburn och Ipswich avbröts med tio minuter kvar – efter kraftigt skyfall

Nu kommer mötet att spelas om i sin helhet.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Blackburn Rovers och Ipswich Town i Championship avbröts förra helgen. Detta på grund av ett kraftigt skyfall som präglade de brittiska öarna.

Det var i matchminut 79 som drabbningen avbröts på grund och då hade Blackburn en 1–0-ledning.

Nu har ligaorganisationen EFL tagit beslutet att matchen kommer att spelas om helt och hållet.

”Styrelsen övervägde noggrant alla tillgängliga alternativ i enlighet med regelverket, tillsammans med invändningar från båda klubbarna. Det beslutades slutligen av en majoritet att matchen skulle spelas om i sin helhet”, skriver EFL i ett uttalande.

”Beslutet följer den senaste tidens prejudikat gällande inställda matcher och syftar till att upprätthålla integriteten i sporten, som så långt som möjligt bör baseras på en fullständig uppsättning matcher som spelas fram till slutsignal”.

Det nya datumet för matchen har ännu inte fastställts.

I Blackburn spelar den förre Gais-stjärnan Axel Henriksson och i Ipswich huserar Jens Cajuste.