Därför tänker inte Ayari göra som Flataker och Andersson

SOLNA. Erik Flataker har bytt till nian och Victor Andersson till elvan.

Men Taha Ayari fortsätter springa omkring med nummer 45.

– Så länge jag spelar i AIK kommer jag inte ändra, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Han fick på nytt chansen som falsk nia i José Riveiros AIK i går.

Men precis som i de två tidigare allsvenska starterna på topp blev Taha Ayari mållös när Gnaget föll hemma mot Malmö FF med 1-0.

– En match mellan två bra lag, men vi hade inte turen på vår sida, säger Ayari som inte förvånas över MFF:s väldigt defensiva taktik på Nationalarenan.

– Jag förstår dem. Vi hade bra tryck. Det var tufft att komma igenom. Men nej, jag är inte överraskad. Jag vet vad vi är kapabla till, speciellt på hemmaplan. Så klart att vi inte är nöjda med resultatet, men det finns mycket att ta med oss från matchen. Det är små marginaler.

Ayari byttes ut i andra halvlek och har alltså inte nätat efter fem omgångar i årets allsvenska.

– Vi hade mer boll än i tidigare matcher, men jag hade inte något jätteläge som i premiären där jag borde gjort mål.

Ayaris tydliga klargörande – kommer inte byta nummer

Ayari ersattes av Erik Flataker i andra halvlek. Norrmannen har inför årets allsvenska bytt från tröja nummer 20 till 9 – och Ayaris nära vän Victor Andersson har gjort samma sak inför i år då han tog över John Guidettis nummer 11 efter att föregående två säsonger sprungit omkring i 43:an.

Taha Ayari kom fram samtidigt som Andersson och har sedan första stund i AIK:s herrlag spelat i tröja 45.

Några planer på att byta till ett mer ”attraktivt” nummer likt Flataker och Andersson finns inte.

– Nej, 45 betyder mycket för mig, det var det nummer som jag fick när jag kom upp i AIK:s A-lag och så länge jag spelar i AIK kommer jag inte att ändra.

Säker?

– Hundra procent.