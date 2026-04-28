Uppgifter: Yohanna missar allsvenska matcher – uttagen i landslaget

Zadok Yohanna är uttagen till det landslaget.

Men det innebär även att stjärnan kan missa allsvenska matcher, det uppger Own Goal.

Foto: Bildbyrån

Den 24 maj väntar ett 08-derby mellan AIK och Hammarby, och sex dagar senare ställs laget mot Sirius. Då kan AIK tvingas klara sig utan Zadok Yohanna, vilket Fotbollskanalen rapporterade om under tisdagen.

Enligt nigerianska Own Goal har yttern blivit inbjuden till en turnering med A-landslaget i London, som spelas mellan den 26 och 30 maj. Uppgifterna ska komma från en högt uppsatt källa inom AIK.

Det innebär att Yohanna riskerar att missa båda matcherna.