Klart: Kalmar FF flyttar upp talang

Elion Imeri, 16, flyttas upp till A-laget.

Det meddelar Kalmar FF under tisdagen.

Kalmar FF bekräftar på sin officiella hemsida att Elion Imeri flyttas upp till A-truppen.

16-åringen har signerat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

– Det är svårt att sätta ord på vad det här betyder för mig, säger Elion Imeri till hemsidan och fortsätter:

– Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Jag är otroligt motiverad att fortsätta göra allt för laget och utvecklas vidare i A-lagsmiljön.

Mats Winblad, sportchef i KFF, är glad över uppflyttningen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi idag skriver A-lagskontrakt med Elion Imeri. Han är en stor talang som haft en fantastisk utveckling under vintern, säger han och fortsätter:

– Han har väldigt fina egenskaper som fotbollsspelare men är också väldigt målinriktad och mogen för sin ålder. Det ska bli väldigt spännande att följa hans fortsatta utveckling i Kalmar FF.