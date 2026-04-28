Klart: Kalmar FF flyttar upp talang
Elion Imeri, 16, flyttas upp till A-laget.
Det meddelar Kalmar FF under tisdagen.
Kalmar FF bekräftar på sin officiella hemsida att Elion Imeri flyttas upp till A-truppen.
16-åringen har signerat ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.
– Det är svårt att sätta ord på vad det här betyder för mig, säger Elion Imeri till hemsidan och fortsätter:
– Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Jag är otroligt motiverad att fortsätta göra allt för laget och utvecklas vidare i A-lagsmiljön.
Mats Winblad, sportchef i KFF, är glad över uppflyttningen.
– Det känns fantastiskt roligt att vi idag skriver A-lagskontrakt med Elion Imeri. Han är en stor talang som haft en fantastisk utveckling under vintern, säger han och fortsätter:
– Han har väldigt fina egenskaper som fotbollsspelare men är också väldigt målinriktad och mogen för sin ålder. Det ska bli väldigt spännande att följa hans fortsatta utveckling i Kalmar FF.
