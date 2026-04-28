JUST NU: Så startar Norrköping och Landskrona

IFK Norrköping tar emot Landskrona Bois i superettan under tisdagskvällen.

Då ställer lagen upp på följande sätt.

IFK Norrköping har än så länge sex poäng på tre matcher, samtidigt som Landskrona har fått ihop tre poäng på tre matcher. Nykomlingarna ”Peking” kan gå upp i delad serieledning vid seger och Landskrona har en chans att klättra i tabellen.

Avspark 19:00.

Startelvor:

IFK Norrköping: Krantz– Opsahl, Dagerståhl, Weber, Sernelius – Nelson, Brönner, Prica – Aleksanjan, Nyman, Jemal

Landkrona Bois: Kaddmoura – Bruzelius, Murbeck, Karlsson, Westström – Alvarez Perez, Smajic – Björkqvist, Egnell, Capotondi – Hebibovic