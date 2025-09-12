Blackstenius målskytt i Arsenals seger

Arsenal vände och vann matchen mot West Ham.

Då gjorde inbytte Stina Blackstenius ett av målet för ”Gunners”.

Arsenal ställdes mot West Ham United i WSL under fredagen. När den första halvleken stod det 1–1 och var helt jämn inför den andra akten.

I paus byttes Stina Blackstenius in. Svenskan behövde inte mer än drygt sju minuter för att presentera sig. Blackstenius placerade in 2–1-målet med ett distinkt avslut.

Svenskan var nära på att göra ytterligare ett mål i slutsekunderna när Taylor Hinds hittade fram till Blackstenius men West Ham-keepern Megan Walsh var med på noterna och räddade framspelet.

Det slutade i en tydlig seger för Arsenal då slutresultatet blev 5–1.