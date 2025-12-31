Prenumerera

Foto: Alamy

Chelsea-ikonen har cancer: ”Väldigt allvarligt”

Den tidigare Chelsea-spelaren Dan Petrescu har cancer.
Ex-försvararen genomgår kemoterapi.
– Jag förstår att det är väldigt allvarligt, säger Gino Iorgulescu, president i den rumänska ligan, enligt The Mirror.

Bukarest, Rumänien. 1 maj, 2023: Dan Petrescu, tränare för CFR Cluj, under fotbollsmatchen mellan Rapid Bukarest och CFR Cluj i den 6:e omgången av "Superliga" play-off, den första ligan i det rumänska mästerskapet 2022-2023, på Giulesti Stadium i Bukarest.
Foto: Alamy

Dan Petrescu, 58, gjorde över 200 matcher för Chelsea mellan 1995 och 2000 och har gått till historien som en riktig klubbikon. För runt fyra månader lämnade den 58-åriga ex-försvararen posten som tränare i rumänska CFR Cluj och nu står det klart varför.

Chelsea-ikonen har diagnostiserats med cancer och genomgår kemoterapi, meddelar presidenten för den rumänska högstaligan, Gino Iorgulescu.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en känslig situation. Må Gud hjälpa Dan att bli bättre, att det finns en botemedel. Jag vet inte den exakta diagnosen, men jag förstår att det är väldigt allvarlig, säger han enligt The Mirror.

990731 Dan Petrescu, Chelsea
Petrescu i Chelsea, 1999. Foto: Bildbyrån

Petrescu gjorde sin fjärde sejour som tränare i Cluj.

Som spelare representerade 58-åringen, förutom Chelsea, bland annat italienska Genoa och Sheffield Wednesday och Bradford City i England.

