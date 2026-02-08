Citys segersvit bruten – Arsenal tog tre poäng

Manchester City fick smaka på sin första förlust sedan premiären i Women’s Super League när Arsenal besegrade ligaettan under söndagen.

Matchen slutade 1-0.





Efter 13 raka segrar kom till slut en förlust. Manchester City, som toppar Women’s Super League, åkte på sin första förlust sedan säsongens öppningsomgång när Arsenal vann ett prestigemöte på söndagen.

Matchens enda mål kom redan efter 17 minuter. Olivia Smith höll sig framme och gav Arsenal ledningen som skulle visa sig bli avgörande i ett möte där hemmalaget stod för en disciplinerad och taktiskt stark insats.

Trots ett stort bollinnehav lyckades City aldrig få igång sitt anfallsspel. Ligaledaren noterades för endast ett avslut på mål under hela matchen, ett tydligt kvitto på Arsenals defensiva kontroll.

För svensk del byttes Smilla Holmberg in i den 84:e minuten medan Blackstenius missade matchen helt på grund av skada.