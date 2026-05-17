Hyllningen i Strands comeback: ”Nu är han tillbaka”

STOCKHOLM. Simon Strand har saknats i Brommapojkarna sedan matchen mot Västerås SK.

I mötet med Kalmar FF hoppade 32-åringen in.

– Ett väldigt, väldigt viktigt inhopp för oss, säger BP-tränaren Ulf Kristiansson till FotbollDirekt.

Simon Strand lämnade Hammarby för Brommapojkarna inför säsongen. 32-åringen har burit kaptensbindeln i fyra matcher men sedan mötet med Väserås Sk han saknats på grund av problem med baksidan.

Under söndagens match mot Kalmar FF hoppade Strand in och gjorde 29 minuter. Huvudtränaren Ulf Kristiansson ger positiva besked om Strand efter matchen.

– Nu är han tillbaka, efter det här inhoppet. Han har haft lite problem med en baksida sedan Västerås-matchen och fick sina första minuter idag, säger Kristiansson till FotbollDirekt.

Efter att BP tagit ledningen i den första halvleken ägnade de sig åt att försvara i stora delar av den andra. Kristiansson menar att Strand är en perfekt spelare att sätta in i sådana situationer.

– Han är alltid en pådrivare med sin energi och det var precis vad vi behövde i det läget av matchen. Kalmar har ganska bra momentum och vi har svårt att få tag på dem. Han kommer in och göra några brytningar där och täcker något skott. Han har rutin i de momenten och spelar hårt men inte för hårt. Ett väldigt, väldigt viktigt inhopp för oss.

Matchen slutade 1–0 till Brommapojkarna.

Simon Strand noteras för sex framträdanden i allsvenskan den här säsongen. Hans kontrakt med BP sträcker sig till och med 2027.