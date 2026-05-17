Karlsson och Ramirez överens: ”Hammarby mycket bättre”

STOCKHOLM. Det var överkörning på 3Arena i stormötet mellan Hammarby och Malmö FF.

Bajen vann med 4-1 och på presskonferensen efteråt är tränarna överens.

– Vi kunde ha vunnit med större siffror, säger Kalle Karlsson.

– Hammarby var mycket bättre, slår Miguel Ángel Ramirez fast.

Hammarby studsade tillbaka å det grövsta efter finalförlusten i cupfinalen i torsdags genom att nu besegra Malmö FF med hela 4-1.

Hattrickskytt Nahir Besara berättade på slutvissla att han inte firade sina mål för att besvikelsen efter uteblivna titeln för tre dagar sedan fortsatt satt i – men tränaren Kalle Karlsson hade lättare att släppa lös.

– Jag blev jätteglad när vi gjorde mål, det här var en viktig match för oss. Cupen var så klart en besvikelse men det enda vi kunde göra var att sikta framåt. Det är ju så med idrotten, nya matcher ligger alltid runt hörnet och jag är inte den som njuter för länge efter segrar heller, säger Hammarbytränaren till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi var superbesvikna i torsdags men med det här tajta schemat fanns inte tid att gräma oss. Redan under fredagen på vår första träning efter finalen var blicken riktad framåt och jag tror det hjälpte att vi mötte en storklubb nu. När MFF är på besök är det ju en stormatch.

Hyllningen efter Besaras hattrick: ”Fenomenal insats”

Och på tal om Besara, givetvis hyllar Karlsson sin lagkapten efter 35-åringens hattrick redan i första halvlek.

– En fenomenal insats. Jag är glad för Nahir, säger Karlsson om Bajens fixstjärna som även spelade fram till 4-1-målet i andra halvlek.

Malmö FF:s pressade tränare Miguel Ángel Ramirez som nu har tre raka förluster i årets allsvenska lägger sig platt efter Bajens överkörning.

– Hammarby var mycket bättre än oss och du (Karlsson) har gjort ett fantastiskt jobb i många år, säger spanjoren något oväntat.

Duckar kring Djurgården-Sirius: ”Håller inga tummar”

Karlsson håller med om att MFF aldrig var nära några poäng i huvudstaden den här söndagen.

– Det blev 4-1, men vi kunde ha vunnit med större siffror.

Hammarby är allsvensk tabelltvåa med två poäng bakom serieledande Sirius. När FD frågar Karlsson om han håller tummarna för Djurgården i måndagskvällens stormatch mot Sirius för att Uppsalalaget inte ska rycka i toppen svarar Bajens tränare med en axelryckning.

– Nej jag håller inga tummar, de får spela sin match och så får vi se, avslutar Karlsson.