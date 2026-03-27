Cooney-Cross missar avslutningen – mamman har cancer

Den före detta Hammarby-spelaren Kyra Cooney-Cross missar resten av säsongen med Arsenal.

Detta då hon har rest hem till Australien till följd av att hennes mamma har diagnostiserats med en aggressiv form av cancer.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av januari som familjen Cooney-Cross nåddes av beskedet att den före detta Hammarby-spelarens mamma Jess hade drabbats av en aggressiv form av cancer.

Då reste Kyra Cooney-Cross hem till Australien för att spendera tid med sin familj.

”Det finns inget botemedel. Min mamma är min hjälte, min bästa vän, mitt allt och den som format mig till den jag är”, skrev mittfältaren på Instagram.

Nu står det klart att Arsenal-spelaren kommer att missa resten av säsongen för Women’s super league-laget då hon har valt att stanna kvar hemma med sin familj.

Kyra Cooney-Cross spelade för Hammarby mellan 2022 och 2023 innan hon såldes till Arsenal där hon har spelat sedan dess.