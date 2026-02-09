Danska klubben varnar: nolltolerans mot snöbollskrig

AGF Århus är tydliga.

Ingen snökastning på läktaren.

”Överträdelse leder till omedelbar avstängning från arenan”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån

Det har snöat rejält i Danmark. Flera matcher har behövt skjutas upp och en av dem är AGF Århus mot OB som egentligen skulle spelas i fredags.

Matchen kommer att äga rum under måndagen och trots att snön har rensats undan från planen fins det flera snödrivor längs med arenan. Då är AGF Århus tydliga med att ingen får kasta snöbollar.

”För att garantera spelares, domares, funktionärers och andra åskådares säkerhet är all snökastning strängt förbjuden – oavsett var man befinner sig på arenan.”, skriver AGF Århus.

Om en person skulle få för sig att börja kasta snöbollar leder det till omedelbar avstängning från arenan. Där till kommer den tvingas betala böter.

”Detta gäller alla – både AGF-fans och bortalagsfans”.

Matchen mellan AGF Århus och OB drar i gång 21.00. I AGF spelar svenske Felix Beijmo.