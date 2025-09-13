Edvardsen målskytt i storsegern

Go Ahead Eagles vann med 3–0 mot FC Volendam.

Victor Edvardsen noterades för ett mål.

Foto: Alamy

Under lördagen ställdes Go Ahead Eagles mot Volendam i nederländska högstaligan. Anfallaren Victor Edvardsen hade inte nätat på de fyra inledande ligamatcherna.

Under lördagens match slog han till. Svensken var med på noterna när Volnedams målvakt släppte en retur och petade in 2–0-målet.

Matchen slutade 3–0.

Edvardsen och hans Go Ahead Eagles kickar i gång sin Europa League-ligafas om två veckor där de möter FCSB i den första matchen.