Edvardsen om cup-triumfen: ”Obeskrivlig känsla”

Victor Edvardsens Go Ahead Eagles har vunnit sin första titel på 92 år.

Detta efter att ha slagit ut AZ Alkmaar i finalen.

– Det är bara att njuta av stunden och ta in allt som man kan ta in, säger 29-åringen till Fotbollskanalen.



År 1993.



Det var den senaste gången Go Ahead Eagles fick lyfta en titel. Fram tills igår.



Då ställdes nämligen Victor Edvardsens lag mot AZ Alkmaar i finalen av den nederländska cupen, i vad som skulle bli en riktig rysare.



Efter en första, mållös halvlek, slog Troy Parrott in 1-0 för AZ på straff och såg länge ut att bli stor matchhjälte.



Detta fram till den 99:e minuten, då Mats Deijl kvitterade för Go Ahead Eagles och tog matchen vidare till förlängning.



Efter att den slutat utan mål väntade straffsparkar.



Den skulle ”Örnarna” vinna då man slog in fyra av sina – och AZ bara gjorde mål på två av dem.



Victor Edvardsen slog själv inte någon straff, men medger att nervositeten trots allt infann sig.



– Det hann inte bli min tur. Men det var nervöst, så klart. När vår keeper tog första straffen släppte nervositeten, dock. Vi vet att han är bra på straffar. Sedan nöp han ju Mayckel Lahdos (tidigare i Hammarby) straff. Tråkigt för honom – men kul för oss, säger han till Fotbollskanalen och berättar om känslorna efter avgörandet:



– Det var jättespeciellt. Extra speciellt för en klubb som Go Ahead Eagles. Det var bara några år sedan som klubben gick upp i högstaligan. Det har hänt mycket på fyra år. Och lagen vi har slagit ut i cupen… det ska inte gå, egentligen. Men vi har visat att vi kan så de flesta lagen. Inte bara en gång, utan flera gånger. En obeskrivlig känsla, faktiskt.



Efter matchen har reaktionerna anfallaren nåtts av varit…



– Helt galna. Många har inte förstått vad vi gjort, och att vi har vunnit. Det kommer nog börja landa i kväll och i morgon. Hela staden kommer vara helt full, vi ska åka på ett slags bussfirande. Det är bara att njuta av stunden och ta in allt som man kan ta in, avslutar Edvardsen.



Segern innebär även att Go Ahead Eagles har kvalificerat sig för spel i Europa League nästa säsong.