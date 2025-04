Edvardsen riskerar avstängning – efter hånfulla banderollen

Victor Edvardsen och hans Go Ahead Eagles blev cupmästare förra veckan.

Då firade svensken med att håna AZ-spelaren Wouter Goes.

På grund av detta kan nu svensken stängas av – och missa ligamötet med AZ.

Go Ahead Eagles blev cupmästare i Nederländerna i måndags förra veckan, men efterspelet handlade mestadels om Victor Edvardsen och en banderoll.

När titeln skulle firas sågs Edvardsen hålla upp en banderoll där han höll AZ-spelaren Wouter Goes i ett hundkoppel.

Banderollen blev snabbt en stor snackis och svensken har sedan dess bett om ursäkt.

”Jag skulle vilja be om ursäkt för att jag visade flaggan igår. Det var menat att vara roligt och inte att håna eller kränka någon”.

”Wouter Goes: Jag hoppas att vi ses om två veckor och att vi kan ha en bra match mellan varandra”, skrev han bland annat via Instagram förra veckan.

Nu kommer dock rapporterar om att svensken kan straffas med avstängning efter den hånfulla banderollen.

En fotbollsåklagare har inlett en granskning av svensken och det är RTV Oost som menar på att han kan komma att stängas av i nästa match, då man ställs mot just AZ Alkmaar.

Mötet med AZ går av stapeln i helgen och det återstår att se ifall svensken får spela den matchen.