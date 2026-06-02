Delar av Hammarbys spelartrupp har tappat förtroendet för Kalle Karlsson.

Det avslöjar Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt-studion.

– Det är betydande spelare som inte har tilltro till sin tränare, säger han.

Hammarby har en tung vårsäsong i ryggen med en förlorad cupfinal och en fjärdeplats i tabellen, elva (!) poäng bakom serieledande Sirius. Nu riktas stor kritik mot tränaren Kalle Karlsson som ersatte Kim Hellberg i vintras. Enligt tidigare uppgifter från Expressen riskerar tränaren sparken och hans framtid i Hammarby är under diskussion. Uppgifterna gör gällande att bland annat den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström är ett alternativ att ersätta Karlsson.

I Allsvenskan Direkt-studion avslöjar FotbollDirekts Mattias Eckerman att delar av Hammarbys spelartrupp inte längre har något förtroende för tränaren.

– Jag har hört via väldigt trovärdiga källor att Kalle Karlsson i stort sett har tappat hela omklädningsrummet. Det är betydande spelare som inte har tilltro till sin tränare, säger Eckerman.

”Inget annat alternativ än att ge honom kicken”

– Har du tappat ett omklädningsrum brukar det kunna vara väldigt, väldigt svårt att vända på det. Då ser jag inget riktigt annat alternativ än att ge honom kicken, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron.

Mattias Eckerman fortsätter:

– Det är ingen kris och panik egentligen för Hammarby. Hade Kalle bara haft förtroendekapitalet, inte bara bland supportrarna men nu också med insikten att han har tappat ett omklädningsrum, då finns det nog ingen annan väg att gå.

Kalle Karlsson har kontrakt över tre år, fram till och med säsongen 2028.

✔️ FotbollDirekt söker Hammarby för en kommentar!