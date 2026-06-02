Bajens kraftiga dementi: ”Det kan jag slå ner direkt”

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har Hammarby-tränaren Kalle Karlsson ”tappat omklädningsrummet”.

Den bilden delar inte klubbens sportchef, Mikael Hjelmberg.

”Det påståendet kan jag slå ner direkt”, skriver han i ett SMS till FotbollDirekt.

Det stormar i Hammarby.

Efter tre raka förluster har flera röster om huvudtränaren Kalle Karlssons framtid höjts. Tidigare under tisdagen avslöjade även FotbollDirekts Mattias Eckerman att den före detta VSK-tränaren inte längre har något förtroende från spelargruppen.

– Jag har hört via väldigt trovärdiga källor att Kalle Karlsson i stort sett har tappat hela omklädningsrummet. Det är betydande spelare som inte har tilltro till sin tränare, sade Eckerman i Allsvenskan Direkt.

Bisittare Fredrik de Ron fyllde i:

– Har du tappat ett omklädningsrum brukar det kunna vara väldigt, väldigt svårt att vända på det. Då ser jag inget riktigt annat alternativ än att ge honom kicken.

När FotbollDirekt får tag på Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg dementerar han kraftigt FD:s uppgifter.

”Det påståendet kan jag slå ner direkt. Han har inte tappat omklädningsrummet överhuvudtaget”, skriver han i ett SMS till FotbollDirekt.

Kommer Kalle Karlsson att leda laget efter sommaruppehållet?

”Vi sitter med en utvärdering som pågår”, förklarar ”Bajen”-sportchefen.

Under sin tid i Hammarby har Kalle Karlssons lag spelat in 17 poäng på elva matcher och ligger fyra i en haltande tabell. I det fall att Karlsson får lämna Hammarby har den förre MFF-tränaren Henrik Rydström gjorts aktuell som ersättare.

