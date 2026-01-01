Efter fiaskoresultatet – Gabons stjärnor portas från landslaget

Gabon gjorde ingen succé under Afrikanska mästerskapen.

Redan i gruppspelet tog turneringen slut och nu väljer landets regering att ta till ordentliga åtgärder.

Bland annat stängs lagkapten Bruno Ecuele Manga och storstjärnan Pierre-Emerick Aubameyang av från landslaget.

Foto: Bildbyrån

Afrikanska mästerskapens gruppspel är färdigspelade och för Gabon blev det ingen rolig turnering.

Landet föll i går i den avslutande gruppspelsmatchen mot Elfenbenskusten och totalt så blev det tre raka förluster och en sista plats i grupp F för nationen.

Detta fiaskoresultat har inte mottagits speciellt bra av landets regering och stora konsekvenser väntar nu.

Bland annat The Athletic rapporterar om att lagkaptenen Bruno Ecuele Manga och storstjärnan Pierre-Emerick Aubameyang har stängts av och portats från landslaget. Vidare så har även hela tränarstaben sparkats.

Även hela landslaget uppges vara ”pausat” av regeringen tills vidare.

