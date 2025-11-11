Enblom höll nollan – när Vålerenga slog Roma

Roma tog emot norska Vålerenga i Women’s Champions League.

Då vann Vålerenga och svenska målvakten Tove Enblom höll tätt.

Foto: Alamy

Under tisdagen tog Roma emot Vålerenga i Women’s Champions League. När elvorna presenterades stod det klart att svenskorna Linn Vickius och Tove Enblom startar för de norska gästerna.

Det blev en drömstart för Vålerenga som med knappa fem minuter innan paus tog ledningen genom Stine Brekken. Målet räckte för att bärga segern samtidigt som den svenska målvakten Tove Enblom inte släppte in något mål bakåt.

I Vålerenga spelar även svenskorna Ronja Aronsson, Marika Bergman-Lundin och Tilde Lindwall.