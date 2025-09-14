Erabi poängräddare – gjorde debutmål i nya klubben
Jusef Erabi debuterade för belgiska Genk.
Då slog den förre Bajen-anfallaren till med ett mål i sin första match.
Jusef Erabi såldes av Hammarby till belgiska Genk i somras. Affären landade på drygt fem miljoner euro.
Under söndagen spelade Genk ligamatch mot storlaget Anderlecht. Jusef Erabi inledde på bänken.
I den 79:e minuten ledde Anderlecht med 1–0 när Jusef Erabi byttes in. Sedan dröjde det bara sex minuter innan 22-åringen hittade nätet i sin nya klubb. Erabi stod rätt på ett inlägg och kunde ifrån en skev vinkel peta in kvitteringsmålet
Matchen slutade 1–1.
