Erabi poängräddare – gjorde debutmål i nya klubben

Jusef Erabi debuterade för belgiska Genk.

Då slog den förre Bajen-anfallaren till med ett mål i sin första match.

Jusef Erabi såldes av Hammarby till belgiska Genk i somras. Affären landade på drygt fem miljoner euro.

Under söndagen spelade Genk ligamatch mot storlaget Anderlecht. Jusef Erabi inledde på bänken.

I den 79:e minuten ledde Anderlecht med 1–0 när Jusef Erabi byttes in. Sedan dröjde det bara sex minuter innan 22-åringen hittade nätet i sin nya klubb. Erabi stod rätt på ett inlägg och kunde ifrån en skev vinkel peta in kvitteringsmålet

Matchen slutade 1–1.