FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 12

Landslagsuppehållet gör att den europeiska klubbfotbollen, på herrsidan, ligger i lä.

Detta till trots har flera svenska spelare gjort avtryck i sina klubbar.

Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar i Europa från den gångna helgen.

De stora europeiska ligorna har haft en mindre mellanakt i samband med landslagsuppehållet som är i full gång på herrsidan. Både träningslandskamper och slutspel i Nations League har varit de stora matcherna under den gånga helgen.

Det utesluter inte att svenskarna i Europa har gjort avtryck för sina klubblag – både på dam- och herrsidan.

Oscar Wallin som bland annat att hjälpte till att hålla tätt i försvaret när Peterborough slog Charlton i League One och Evelyn Ijeh som nätade för andra matchen i rad för AC Milan.

Det har därför blivit dags för att presentera FotbollDirekts fem bästa svenskar från den gångna helgen!

5. Oscar Wallin

Under lördagen ställdes Peterborough United mot Charlton i brittiska League One. Ett Peterborough som har två svenskar i truppen. Den just nu skadade anfallaren Gustav Lindgren och mittbacken Oscar Wallin.

Matchen blev inte spännande då Peterborough, redan i första halvlek, hade en 2–0 ledning mot fjärdeplacerade Charlton.

I den andra halvleken var huvudtränare Darren Fergusons mannar framme igen – för att dunka dit 3–0-målet vilket fastställde resultatet. Oscar Wallin kunde klappa sig på axeln med att ha täppt igen mittlåset.

Oscar Wallin lämnade Sverige och Degerfors för Peterborough United under sommaren 2024. Den 23-åriga mittbacken har blivit en kugge för Peterborough som just nu ligger på en 15 plats.

4. Amanda Johnsson Haahr

Damfotbollen var under helgen i full gång – där bland annat tog Lilleström SK emot Lyn i första omgången av norska Toppserien.

I LSK fanns rutinerade Amanda Johnsson Haahr med från start på ytterposition. Första halvlek vägde där inget av lagen lyckades göra hål på det andra.

Efter endast tre minuter in i andra halvlek var den förre Växjö-spelaren framme för att dunka dit 1–0 målet till Lilleström. Matchen slutade 2–0 efter mål av Johnsson Haahrs lagkamrat Marte Hjelmhaug.

Amanda Johnsson Haahr lämnade den svenska damfotbollen för spel i belgiska Leuven under vintern 2022. Där blev det en kort sejour fram till sommaren samma år och har sedan dess representerat norska Lilleström SK.

3. Tilde Lindwall

Tilde Lindwall fick under helgen skriva in sig i målprotokollet – när de regerande mästarna Vålerenga vann med 6–0.

I den norska Toppserien ställdes topplaget Vålerenga mot Kolbotn i premiäromgången av årets säsong. Matchen skulle visa sig bli ett rejält målkalas när Lindwalls Vålerenga totalt körde över Kolbotn.

I paus stod det 5–0 till de regerande mästarna och i samband med den komfortabla ledningen kunde laget göra flera rockader däribland byttes Tilde Lindwall in. Hon fick hjälpa till att utöka siffrorna till 6–0, efter 13 minuter på planen, vilket fastställde slutresultatet.

Tilde Lindwall har tidigare spelat i Djurgårdens IF som hon lämnade, för ett år sedan, för spel i det norska topplaget.

2. Kosovare Asllani

Den landslagsmeriterade Kosovare Asllani visade att hon fortfarande kunde vara giftig framför mål – när hennes London City Lionesses slog Sheffield med 4–0.

Kosovare Asllani som spelar för Championship-klubben London City var under söndagen en högst bidragande faktor i hemmalagets kross. Londonklubben tog ledningen i den nittonde minuten och när det var drygt två minuter till halvtid kunde Asllani slå in 2–0-målet efter att ha blivit assisterad av lagkamrat och landsmanninan Sofia Jakobsson.

London City utökade i andra halvlek till 3–0 och i 4–0-målet var den svenska landslagskaptenen framme för att spela fram Georgia Brougham.

Kosovare Asllanis London City ligger just nu på en andraplats efter 18 omgångar i Womens Championship.

1. Evelyn Ijeh

Under lördagen ställdes AC Milan och Roma mot varandra i Serie A Femminile.

I Milanoklubben fanns svenske mittfältaren Evelyn Ijeh med från start – när AC Milan vann med 3–1.

Det blev en mardrömsstart för Ijeh och hennes ”Rossoneri” när Roma tog ledningen i den fjärde minuten. Milanoklubben skulle resa sig och det var Evelyn Ijeh som var framme och kunde kvittera.

I halvtid stod det lika i matchen men svenska Evelyn Ijeh kunde, efter drygt en kvart in i andra halvlek, spela fram till lagkamraten Chante Dompig som kunde göra 2–1-målet och i matchen sista spark i den 95 minuten kunde Milanoklubben stänga matchen som slutade 3–1.

Målet blev Evelyn Ijehs andra i rad och sitter på ett kontrakt, som sträcker sig över 2027, med Milanoklubben.