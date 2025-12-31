Fifa vill förändra offsideregeln: ”Viktigt”
Fifa-presidenten Gianni Infantino har en idé.
Han vill förändra offsideregeln, meddelar han.
– Det är viktigt att spelet flyter, så avbrott måste minimeras, säger han enligt La Gazzetta dello Sport.
Just nu pågår konferensen World Sports Summit i Dubai i Förenade Arabemiraten, och det var där som Fifa-presidenten först kom med förslaget att se över offsideregeln.
Schweizarens förslag grundar sig i en förändring där en anfallare är i offsideposition om hela kroppen är förbi försvararen. I nuläget räcker det med att en kroppsdel som är tillåten att röra bollen med är förbi för att det ska kunna dömas offside.
– Offsideregeln har utvecklats genom åren. I framtiden kanske hela kroppen måste vara framför för att vara offside, säger han Infantino enligt italienska La Gazzetta dello Sport.
Den tidigare Arsenal-tränaren Arsène Wenger har tidigare lyft en liknande idé.
Samtidigt hoppas Infantino att en sådan förändring ska hjälpa till att minimera avbrott vid till exempel VAR-granskningar av offside-domslut.
– Det är viktigt att spelet flyter på rätt sätt, så avbrott måste minimeras, säger han.
