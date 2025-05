Fordon körde in i folkmassa under Liverpools segerparad

Liverpool firade sin Premier League-titel med att ha en segerparad i staden.

Då körde ett fordon in i folkmassorna, uppger polisen enligt Liverpool Echo.

En person har gripits.



Under måndagen firade Liverpool sin titel genom att anordna en segerparad i staden. Nu uppger flera brittiska medier att en bil har kört in i en folkmassa under paraden.



– Bilen står still på platsen nu, en man har gripits och räddningstjänst är på plats. Vi återkommer med mer information, säger polisens presstalesperson enligt Liverpool Echo.



Larmet om dådet ska ha inkommit runt 18-tiden i England och enligt BBC ska minst tre personer ha skadat sig.



– Vi undersöker situationen och jobbar tillsammans med annan räddningstjänst. Vår prioritet är att se till att personer får den medicinska vård de behöver så fort som möjligt, säger en talesperson för ambulanscentralen enligt Liverpool Echo.

Platsen har spärrats av och ett stort antal poliser har tagit sig till platsen.



– Vi önskar att folk inte spekulerar om omständigheterna gällande incidenten på Water Street i centrala Liverpool. Vi kan bekräfta att den gripna mannen är vit, brittisk man från Liverpool-området och han är 53 år, säger en talesperson för polisen enligt The Athletic-journalisten James Pearce.



På X går Liverpool FC ut med uttalande kring händelsen där de skriver:



”Vi är i direktkontakt med Merseyside-polisen angående händelsen vid Water Street som ägde rum i slutet av titel-paraden tidigare under kvällen. Våra tankar och böner är med de som har påverkats av denna seriösa incident. Vi kommer att fortsätta att erbjuda vår fulla support till räddningstjänsten och de lokala myndigheterna som tar hand om denna incident”.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.

Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.

We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL

— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025