Franske tränarprofilen Gasset har gått bort

Den franska tränarprofilen Jean-Louis Gasset har gått bort, enligt L’Equipe.
Gasset blev 72 år gammal och avled under fredagsmorgonen.
”Idag har Montpellier förlorat en av sina mest ikoniska profiler”
Det är franska L’Equipe som kommer med dystra nyheter under fredagen. Detta då de skriver att Jean-Louis Gasset har gått bort vid 72 års ålder.
Gasset var tidigare assisterande tränare till Laurent Blanc under många år. Detta i klubbar som Bordeaux, Paris Saint-Germain och det franska herrlandslaget.
Som spelare noterades Jean-Louis Gasset för över 200 matcher med Montpellier som han även ledde under säsongen 2017. Hans senaste tränaruppdrag var även Montpellier, som han lämnade i april månad.
På sin hemsida skriver Ligue 2-klubben:
”Idag har Montpellier förlorat en av sina mest ikoniska profiler. Vår sorg är enorm när vi minns hans leende, hans omisskännliga röst och hans skarpa kvickhet”
