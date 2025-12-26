Franske tränarprofilen Gasset har gått bort

Den franska tränarprofilen Jean-Louis Gasset har gått bort, enligt L’Equipe.

Gasset blev 72 år gammal och avled under fredagsmorgonen.

”Idag har Montpellier förlorat en av sina mest ikoniska profiler”

Foto: Bildbyrån

Det är franska L’Equipe som kommer med dystra nyheter under fredagen. Detta då de skriver att Jean-Louis Gasset har gått bort vid 72 års ålder.

Gasset var tidigare assisterande tränare till Laurent Blanc under många år. Detta i klubbar som Bordeaux, Paris Saint-Germain och det franska herrlandslaget.

Som spelare noterades Jean-Louis Gasset för över 200 matcher med Montpellier som han även ledde under säsongen 2017. Hans senaste tränaruppdrag var även Montpellier, som han lämnade i april månad.

På sin hemsida skriver Ligue 2-klubben:

”Idag har Montpellier förlorat en av sina mest ikoniska profiler. Vår sorg är enorm när vi minns hans leende, hans omisskännliga röst och hans skarpa kvickhet”

