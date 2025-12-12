Fröling inblandad i blixtkvittering – två mål på två minuter (!)

Dynamo Dresden såg ut att tappa mot Eintracht Braunschweig.

Då kvitterade svenske Nils Fröling bottenmatchen.

Eintracht Braunschweig-spelaren Christian Conteh var på väg att bli stor matchhjälte i bottenmötet med Dynamo Dresden i den tyska andraligan under fredagskvällen. Yttern gjorde dubbla mål på bara 21 minuter av den första halvleken, och när matchklockan började ticka upp mot en timmes spel såg Braunschweig ut att ta hem måstematchen.

Sedan reducerade Dresden via Jakob Lemmer, och två minuter senare slog svenske Nils Fröling, 25, till. Den tidigare Kalmar FF-spelaren fullbordade Dresdens upphämtning på bara två minuter.

Braunschweig vann matchen efter ett sent mål av Patrick Nkoa.