Gör som Hadzikadunic och Ahmedhodzic: ”Hjärtat valde”

Anel Ahmedhodzic och Dennis Hadzikadunic valde båda bort Sverige för Bosnien 2020.

Nu kan Gais talangfulla mittback Anes Cardaklija göra samma sak.

Redan nu representerar han Bosniens U21-landslag i stället för det svenska – och lovorden från Balkan har varit många.

– När jag satt ner med det bosniska förbundet sa de att det är möjligt för mig att nå A-landslaget, berättar 20-åringen från Hisingen för FotbollDirekt.

I september 2020 stod det klart att Malmösönerna Dennis Hadzikadunic och Anel Ahmedhodzic bägge bytte landslag från Sverige till Bosnien.

Mittbackarna hade ännu inte blivit låsta av Sverige då de inte spelat tävlingsmatcher för det svenska A-landslaget, och i stället debuterade de för Bosnien i Nations League och blev direkt tongivande spelare för nationen från Balkan.

Till skillnad från Sverige som spelade EM året därpå har de två svenskarna inte fått spela något mästerskap för Bosnien – och efter flera kontroverser valde Ahmedhodzic till och med att sluta i landslaget i fjol.

Nu kan nästa svenska mittback komma att bli borträknad för svensk landslagsfotboll.

20-årige Anes Cardaklija från Hisingen har imponerat för allsvenska tabelltrean Gais den här säsongen och spelar sedan i fjol för Bosniens U21-landslag. Därmed har han valt bort Daniel Bäckströms svenska U21-landslag.

– Jag vet inte varför det blivit så. Eller det kändes rätt för mig, hjärtat valde Bosnien. Det är där jag satsar, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag stänger inga dörrar till Sveriges A-landslag men i nuläget är det Bosnien som gäller.

I år har Cardaklija varit med på flera samlingar för det bosniska U21-landslaget och göteborgaren älskar det.

– Jag kan språket hyfsat bra och det har varit lätt att anpassa mig. Det är kul med ny kultur, ny miljö… ja allting! Det är ett nytt sätt att spela fotboll på så det är roligt.

Ahmedhodzic och Hadzikadunic förebilder: ”Gjort det jävligt bra”

Cardaklija medger att de sex, sju år äldre Anel Ahmedhodzic och Dennis Hadzikadunic är förebilder för Gais-försvararen.

– Absolut, de är väldigt bra mittbackar. Jag har inte haft någon direkt kontakt med dem, men jag ser upp till både Anel och Dennis. De gjorde det väldigt bra i allsvenskan och tog sig sedan ut i Europa, de har gjort det jävligt bra, säger Cardaklija om Feyenoords Ahmedhodzic och Sampdorias Hadzikadunic.

Och vägen in i bosniska A-landslaget ser inte ut att vara omöjlig för Gais talangfulla mittback.

– När jag satt ner med det bosniska förbundet sa de att det är möjligt för mig att nå A-landslaget. De sa att de potentiellt snart ser mig i A-landslaget om jag fortsätter spela mycket matcher och göra det bra, berättar Cardaklija och tillägger:

– Vi har haft bra samtal så vi får se vad som händer.

Någon kontakt med Sveriges U21-förbundskapten Daniel Bäckström eller fotbollschef Kim Källström finns inte, menar Cardaklija.

– Nej, jag har inte snackat någonting med dem.

Är inte det konstigt?

– Inga kommentarer.