Gudmundsson med första målet i Leeds

Leeds ställs mot Norwich i FA-cupen.

Gabriel Gudmundsson har gjort sitt första mål i klubben.

Foto: Bildbyrån

I FA-cupens femte runda ställdes Leeds United mot Norwich.

Efter drygt 30 spelade minuter tog Leeds ledningen. Gabriel Gudmundsson spelade fram Sean Longstaff som spräckte nollan. En kvart senare var svensken framme igen.

Gudmundsson var påpasslig på ett kort inlägg och sparkade in en retur. Fullträffen blev hans första sedan flytten till Premier League-klubben.

Matchen slutade 3–0 till Leeds.



