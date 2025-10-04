Gudmundsson olycklig inför landslagssamlingen

På måndag samlas landslaget i Stockholm.

Gabriel Gudmundsson kommer dit med möjligen något sargat självförtroende, detta efter en kostsam miss som fällde Leeds hemma mot Tottenham.

Leeds föll under lördagen hemma mot Tottenham. Gästerna vann med 2-1 efter mål av Tel och Kudus.

Men dessvärre för svensk del var Gabriel Gudmundsson inblandad i Tottenhams avgörande. Leedsbacken tappade nämligen bollen till Kudus som alltså avgjorde för Tottenham genom att skjuta 2-1-målet.

”En riktig miss” rapporterade Sky kring Gudmundssons misstag.

Lucas Bergvall spelade inte för Tottenham och som bekant går Dejan Kulusevski skadad. Därmed var Gudmundsson enda svensk i svenskmötet mellan Leeds och Tottenham.