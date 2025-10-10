Håller på att lösa krisen: ”Min uppgift att ändra på det”

I mitten av augusti gick Mikael Stahre hastigt in som ny tränare i krisklubben Stabaek.

Två månader senare är han nu på väg att få upp den ansedda norska klubben på banan igen.

– Spelare har inte kommit upp i förväntad nivå och det är mitt och övriga ledares uppdrag att ändra på det, säger han till FotbollDirekt.

Efter äventyren i Thailand och Indien så valde Mikael Stahre att göra comeback i skandinavisk fotboll – i norska Stabaek. Det handlar om en av Norges större klubbar som har befunnit sig i ett fritt fall denna säsong med en bottenplacering i andradivisionen.

Det här är inte det första krisprojekt som Stahre har åtagit sig och precis som hans senaste år i Asien väntar stora svårigheter. Men trots att det började dystert med en hemmaförlust mot Sogndal, bara några dagar efter att han hade tagit över, så är bilden i dag långt mycket mer positiv. Oslo-klubben har nu radat upp fem matcher i rad utan förlust och är på väg på väg upp från bottenstriden.

Mikael Stahre hymlar inte med om att den första tiden har varit ett stålbad – men trots det resultatmässiga lyftet så har han inte en tanke på annat än nuet.

– ⁠Vi är här på ett kortidsuppdrag och har enbart tankarna på våra dagliga utmaningar. Om jag är i Stabaek 2026 eller inte är inte ens en sekundär fråga just nu, säger han och betonar:

– Det har varit en väldigt intensiv period, från en dag till en annan så är man helt plötsligt i ett annat sammanhang igen men allt är bara inspirerande. Laget hamnade på ”sniskan” väldigt tidigt på säsongen och det var så klart extra tungt med tanke på att ambitionen var att sikta på toppskiktet – nu är det enbart en kamp om att behålla platsen som gäller.

Hur ser du på problemen som var när du tog över?

– Men känslan är att väldigt få spelare har kommit upp i förväntad nivå och det är mitt och övriga ledares uppdrag att ändra på det.

– Men vi tränar och spelar bättre och har träffat bra tycker jag vilket mätinstrument visar och vi är obesegrade de sista fem matcherna. Det ger oss självförtroende inför den avslutande delen.

Mikael Stahre beskriver det speciella skede som väntar – och ett extra påslag som väntar.

– Dels spelar vi många matcher på få dagar men flertalet av lagen vi möter ligger dessutom runt oss i tabellen.

Hur ser du personligen på det som väntar med tanke på ditt korttidskontrakt?

– Att Stabaek är en bra och ambitiös klubb och som ska vara i eliten och det skall vi försöka säkerställa den närmaste månaden. Jag trivs bra och mitt samarbete med Patric Jildefalk (assisterande tränare, reds. anm.) fungerar på ett mycket bra sätt tillsammans med den redan befintliga staben.