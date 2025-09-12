”Han kom till oss och sa att han inte skulle komma tillbaka”

Oscar Wallin har lämnat Peterborough United.

Däremot har han inte brutit sitt kontrakt – och vill fortsatt få ersättning.

– Vi är medvetna om psykiska hälsoproblem inom fotbollen, men vi är en klubb som kämpar, säger ordförande Darragh MacAnthony till Peterborough Telegraph.

Foto: Alamy

Han lämnade Degerfors IF för spel i League One-laget Peterborough United förra året.

Därefter spelade Oscar Wallin, 24, 34 matcher för klubben under sin första säsong. I år har svensken spelat tre matcher för Peterborough – men efter lagets match mot Wigan har Wallin inte varit tillgänglig.

Detta uppger Peterboroughs ordförande, Darragh MacAnthony, har att göra med att 24-åringen har rest till Sverige och inte har någon intention att återvända till England. Däremot uppges han fortsatt vilja bli ersatt av klubben.

– Oscar informerade oss på en matchdag för några veckor sedan att han hade lämnat och att han potentiellt inte ville komma tillbaka. Vi kontaktade Oscars agent för att säga att vi behövde prata och fråga honom om han var okej och vad vi kunde göra för att hjälpa till, säger han till Peterborough Telegraph och fortsätter:

– Var det en kulturell sak som var en rädsla när vi värvade en spelare från utlandet? Skulle de kunna nöja sig eftersom engelsk fotboll är väldigt annorlunda än svensk fotboll? Det är en annan kultur, omklädningsrummen är annorlunda. Oscar kom tillbaka till oss och sa att han inte skulle komma tillbaka till klubben. Det var budskapet och vi tänkte: “Hur fungerar det?”

”Måste vi fortsätta betala honom?”

Vidare menar Darragh MacAnthony att Oscar Wallin inte har velat bryta sitt avtal – som sträcker sig fram till nästa sommar.

– Vi spenderade runt 150 000 pund på honom, även om pengar inte var det viktigaste. Vi ville ha rättvisa från båda sidor. Vi visade en vilja att vara stöttande. Vi är medvetna om psykiska hälsoproblem inom fotbollen, men vi är en klubb som kämpar. Jag ville inte bli sedd som hänsynslös, men vi erbjöd ​​att komma överens innan transferfönstret stängde, säger han och avslutar:

– Vi skulle låta honom gå, vilket skulle ge oss lite löneutrymme innan transferfönstrets slutdatum, men han sa att han inte ville göra det och ville fortsätta få betalt. Måste vi fortsätta betala honom?





