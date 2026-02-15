Hanna Bennisons första mål för Real Madrid

Hanna Bennison fick förtroende från start.

Då slog hon till med sitt första mål för klubben.

Foto: Alamy

Den 23-årige mittfältaren fick förtroende från start för Real Madrid efter att ha haft det svårt att ta en given plats i startelvan. Men det lönade sig direkt. Hanna Bennison slog till med ett mål redan i den nionde minuten. Målet var svenskens första i den spanska klubben.

Real utökade sedan ledningen efter mål av Sandie Toletti och Alba Redondo och vann med 3–0 mot Alhama.

Även Bella Andersson startade för Real Madrid medan Filippa Angeldal inledde på bänken.