Hellbergs succé – ”Boro” tog femte raka segern

Middlesbrough tog en ny seger.

Kim Hellbergs gäng slog Norwich med 1–0.

Foto: Alamy

Kim Hellbergs Middlesbrough är med och slåss i den absoluta toppen av The Championship. Serieledande Coventry City förlorade under lördagen vilket gav ”Boro” en chans att minska gapet.

Middlesbrough ställdes mot Norwich och Kim Hellberg fick jubla efter knappa kvarten när Hayden Hackney satte 1–0. Målet räckte för att ge laget sin femte raka seger.

Trepoängaren gör att Middlesbrough går upp på samma poäng som Coventry, som leder på målskillnad.